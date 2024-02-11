Berkan Karabulut'un Survivor açıklaması! 'Yaver' yorumu kızdırdı

Survivor'da Turabi'nin ayrılması sonrası adaya hemen uçak kalktı ve Sema, Hilmi Cem ve Avatar Atakan yarışmaya son anda dahil oldu. 3 ismin adaya gitmesi sonrası eski bazı yarışmacıların isimleri de anılmaya başlandı.

Berkan Karabulut'un adı da Survivor için konuşulmaya başlanınca eski yarışmacıdan açıklama gecikmedi.

Survivor 2020'de yarışan Berkan Karabulut'un yedeklerden yarışmaya dahil olacağı konuşulurken Berkan "Siz böyle yaptıkça ben de daha fazla özlüyorum, bilin isterim.

Gün gelir devran döner, baba sözünü tutar. O güne kadar hevesinizi çok kırmamak için gidiyor musun sorularınıza negatif dönmek istemiyorum ama durumumuz belli, bu sene uzaktan izliyoruz" açıklaması geldi.

Bir takipçi ise bu yoruma "Bu sene yaver kotası doldu Bekuss seneye ilk sıradan" yorumu geldi.



Berkan ise bu yoruma çok kızdı ve "Babanla git aslan parçası gerçek yaverlere her zaman kucak boş" yanıtını verdi.





