MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berkan Karabulut'un Survivor açıklaması! 'Yaver' yorumu kızdırdı

Berkan Karabulut'un Survivor açıklaması! 'Yaver' yorumu kızdırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 08:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilmi Cem ve Avatar Atakan'ın Survivor'a gidişi sonrası Berkan Karabulut'un adı da anılmaya başlandı. Survivor Berkan bu konuda sessiz kalamadı. Gelen bir yorum ise eski yarışmacıyı kızdırdı.

Berkan Karabulut'un Survivor açıklaması! 'Yaver' yorumu kızdırdı

Survivor'da Turabi'nin ayrılması sonrası adaya hemen uçak kalktı ve Sema, Hilmi Cem ve Avatar Atakan yarışmaya son anda dahil oldu. 3 ismin adaya gitmesi sonrası eski bazı yarışmacıların isimleri de anılmaya başlandı.

Berkan Karabulut'un adı da Survivor için konuşulmaya başlanınca eski yarışmacıdan açıklama gecikmedi.

dfdfd

Hilmi Cem'i bakın kim ikna etmiş! Hilmi Cem'i bakın kim ikna etmiş!

Survivor 2020'de yarışan Berkan Karabulut'un yedeklerden yarışmaya dahil olacağı konuşulurken Berkan "Siz böyle yaptıkça ben de daha fazla özlüyorum, bilin isterim.
Gün gelir devran döner, baba sözünü tutar. O güne kadar hevesinizi çok kırmamak için gidiyor musun sorularınıza negatif dönmek istemiyorum ama durumumuz belli, bu sene uzaktan izliyoruz" açıklaması geldi.

Bir takipçi ise bu yoruma "Bu sene yaver kotası doldu Bekuss seneye ilk sıradan" yorumu geldi.

sds
Berkan ise bu yoruma çok kızdı ve "Babanla git aslan parçası gerçek yaverlere her zaman kucak boş" yanıtını verdi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Frikik vermesini de paylaştıSere serpe uzandı! Frikik vermesini de paylaştı
Jet hızında boşanmıştı! Özel hayat itirafıyla gündem olduJet hızında boşanmıştı! Özel hayat itirafıyla gündem oldu
Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"
Anahtar Kelimeler:
Berkan Karabulut uçak erkan aktan
En Çok Okunan Haberler
Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Boey 80 dakikada kariyerinin şokunu yaşadı! Tuchel Bin pişman oldu...

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Şişli'de iki grup birbirine girdi! Havaya ateş açıldı... 1 polis yaralı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Arda Güler, Real Madrid formasıyla penaltı aldı! Topun başına geçmek istedi fakat...

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.