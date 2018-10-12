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Berkay Asena olayında ne olmuştu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın Berkay'ın eşini taciz etmesinin ardından herkesin aklına Berkay Asena ilişkisi geldi! Bir dönem bebek odasında yakalanan Berkay Asena olayı neydi?

Berkay Asena olayında ne olmuştu?

Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Şahin'i taciz edip Berkay'ın da burnunu kırmasının ardından akıllara gelen olay "Asena Atalay ve Berkay'ın Akmerkez'de fotoğraflanması" oldu.

Ocak ayında ünlü futbolcu Caner Erkin ile boşanan ve magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Asena Atalay ve Berkay 2013 yılında bebek odasında görüntülenmişti.

2013 yılında Sabah Gazetesi muhabirinin yakaladığı olay aylarca magazin basınını meşgul etmişti. O dönem Caner Erkin ile evli olan Asena Erkin, şarkıcı Berkay ile Akmerkez'deki bebek odasından çıkarken objektiflere yakalanmıştı.

Eşini aldattığı ileri sürülen Asena Erkin ile Caner Erkin yollarını ayırmıştı. Son yaşanan olay ise akıllara Arda Turan, Berkay'dan Caner'in intikamı aldı olarak yorumlandı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından ikilinin daha önce de yurt dışında birçok kez bir araya geldiği ortaya çıktı.

Eşini aldattığı ileri sürülen Asena Erkin ile Caner Erkin yollarını ayırmıştı. Son yaşanan olay ise akıllara Arda Turan, Berkay'dan Caner'in intikamı aldı olarak yorumlandı.

Ancak elbette burada karşılıklı bir istek varken Arda Turan'ın Berkay'ın karısının rızası olmadan söylediği sözler ise taciz olarak sosyal medyada gündem oldu ve bu karşılaştırmaya çoğu sosyal medya takipçisi karşı çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Berkay Asena berkay Berkay ve Arda Turan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arda ona az bile yapmış, berkayın ,caner e yaptığının yanında, arda nın yaptığıda doğru değil ama , dinsizin ,hakkından imansız gelir ,hesabı olmuş.
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