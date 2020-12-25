Berkay'dan Arda Turan açıklaması: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim

Şarkıcı Berkay, Okan Bayülgen’in Nokta isimli programına konuk oldu. Berkay, programda futbolcu Arda Turan ile olan kavgası ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay şu ifadeleri kullandı: “Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim”

NE OLMUŞTU?

Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.



İkilinin davasının sonucunda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



