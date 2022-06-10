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Berkay kimdir? Afara'nın konuğu Berkay nereli ve kaç yaşında, şarkıları nelerdir?

10.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkay; Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen eğlence programı Afara'nın 10 Haziran konukları arasında arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı ile birlikte Afara programıa konuk olan diğer isimler ise Deniz Tansel Öngel ve Şebnem Dönmez. Peki Berkay kimdir? İşte Afara'nın konuğu Berkay'ın biyografisi...

Berkay kimdir? Afara'nın konuğu Berkay nereli ve kaç yaşında, şarkıları nelerdir?

Berkay; şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı ile magazin gündeminde sıkça adı geçen isimlerden biri. 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile evlenen ünlü şarkıcının Arya Şahin ve Zeynep Mira Şahin adında 2 çocuğu vardır. Peki Berkay kimdir? Afara'nın konuğu Berkay'ın hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişki detaylar haberimizde...

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BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, 1981 yılında Ankara‘da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavilidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşamıştır. 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. Albüm çalışmalarından önceleri, Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı.

2010 yılında çıkan ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, futbolcu Caner Erkin‘in modacı eşi Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da evlendi.

AFARA'NIN KONUĞU BERKAY'IN ŞARKILARI NELERDİR?

Berkay'ın albümleri:

2010 – Ele İnat
2012 – Aşk Sadece
2013 – Doksana Bir Kala

Berkay'ın aldığı ödüller:

2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek
2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – Türkiye Engelliler Derneği Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist
2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı


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Şebnem Dönmez
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