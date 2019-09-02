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Berkay Özcan, Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 02.09.2019 20:30 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart'tan Berkay Özcan'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Berkay Özcan, Başakşehir'de

Transfer döneminin bitimine saatler kala Başakşehir, bir transfer daha açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, Stuttgart forması giyen milli oyuncu Berkay Özcan'ı bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başakşehir kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan’ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart’tan Hamburg’a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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