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Berkay Özcan kimdir? Berkay Özcan nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

02.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkay Özcan transfer döneminin gözde futbolcularından biri olması nedeniyle internette en çok araştırılan isimlerden. Genç futbolcu, kariyerine Stuttgart ile adım atmıştır. Peki Berkay Özcan kimdir? Berkay Özcan nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Berkay Özcan kimdir? Berkay Özcan nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Berkay Özcan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Almanya'da dünyaya gelen genç futbolcunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Berkay Özcan kimdir?", "Berkay Özcan nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimize...

BERKAY ÖZCAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berkay Özcan, 15 Şubat 1998'de Almanya'da dünyaya geldi.

İstanbul Başakşehir FK takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Almanya doğumlu Türk millî futbolcu Berkay Özcan, profesyonel futbol kariyerine VfB Stuttgart kulübünde başlamıştır.

BERKAY ÖZCAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Berkay Özcan'ın oynadığı takımlar:

2016-2019 VfB Stuttgart

2019 Hamburger SV (kiralık)

2019-2020 → İstanbul Başakşehir FK (kiralık)

2020- İstanbul Başakşehir FK

BERKAY ÖZCAN'IN MEVKİSİ NE?

Orta sahada forma giyen Berkay Özcan, 1,80 boya sahiptir ve sağ ayağını kullanmaktadır.

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