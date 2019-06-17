Berkay Şahin'in Lamborghini'si olay oldu

Popçu Berkay Şahin, geçtiğimiz yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıl dönümü hediyesi olarak 1 milyon 500 bin TL değerinde cip aldığını söylemişti.

Berkay, eşine hediye aldığı cipi satıp yerine milyonluk Lamborghini aldı. Şarkıcı, önceki gün City’s AVM çıkışı görüntülendi.

Berkay Lamborghini'si ile tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. (Snobmagazin)

Şahin Arda Turan'la olan duruşmasında aylık kazancını bin lira olduğunu söyleyerek tüm dikkatleri üstüne çekmişti.

Berkay Şahin'in avukatı ise daha sonra yaptığı açıklamada Berkay'ın sadece telif haklarından aylık 200 bin TL kazandığını söylemişti.



