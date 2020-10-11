Berkay Şahin kiralık minibüsle geziyor! Plaka detayı sorulunca...

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve yakın dostları ile birlikte Etiler'deki bir mekanda akşam yemeği yedi. Şahin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Berkay Şahin, muhabirlerin "Yeni bir proje için mi bir araya geldiniz?" sorusuna, "Dostlarımızla yemek yedik. İş de vardı, sohbet de vardı" cevabını verdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcının geçtiğimiz günlerde "T" plaka sayesinde 2,6 milyon TL yerine, yaklaşık 1 milyon TL'ye cip aldığı iddia edilmişti.

Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun konuşacağız" diyen Şahin, vergi kaçırdığı iddialarını geçiştirdi.

"T" plakalı aracının yerine büyük minibüsle akşam gezmesine çıkan Berkay Şahin, üç kişi binilen aracın sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki Şahin, "Kalabalık olduğumuz için bugün bunu kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.



