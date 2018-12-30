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Berkay Şahin: Ölene kadar Müslüm Gürses söyleyeceğim

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

Pop müzik şarkıcısı Berkay Şahin önceki gece hayranlarıyla buluştu, Şahin sahneden Müslüm Gürses'le ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

Berkay Şahin: Ölene kadar Müslüm Gürses söyleyeceğim

Sahnesine “İnanırım” şarkısıyla başlangıç yapan Berkay Şahin “Şimdi yaklaşık dört buçuk yıl önce çıkardığım albümün arasındaki en güzel şarkılardan birisini söyleyeceğim” sözleriyle “Sen Varsın” şarkısını seslendirdi.

Yeni yaşını sahnede kutlayan Berkay şunları söyledi: “Tabii biz yılbaşında çalışıyoruz. Ayın son günlerindeyiz, bugün 29’… Çok ince bir hareket, düşünmüşsünüz, yaşlandığımı hatırlatmışsınız. Allah razı olsun. Burada bulunan herkesin hatırı için sönen mum gönlü, kalbi güzel atan, başkaları için iyi şeyler düşünen herkesin birini bin etsin inşallah” diyerek pastasındaki mumları söndürdü.

Sonrasında ünlü şarkıcı “Yaşlanmak güzeldir, insan gönlüyle, kalbiyle, yaşadığıyla yaşlanıyor. Yaşadığım kadar söyledim, anlattığım kadar varım arkadaşlar” sözlerinin ardından “Hoşgeldin” şarkısını seslendirdi.

DİKKAT ÇEKEN MÜSLÜM GÜRSES AÇIKLAMASI

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Berkay Şahin “On beş yıldır Müslüm Gürses şarkıları söylerim. Ama yeni Müslüm Gürses’çi olan kardeşlerim var. Arabesk okuyorum diye bizi çok eleştiriyorlardı. Biz on beş yıldır söylüyoruz, saygıyla sevgiyle anıyoruz, ölene kadar da Müslüm Gürses söyleyeceğim” diyerek “Hasret Rüzgarları” şarkısıyla finalini yaptı. (Sözcü)

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