Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...

Galatasaray'da sezon sonu Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile yollar ayrılıyor. Yönetim şimdiden tecrübeli ismin yerini doldurmak için düğmeye bastı. Daha önce de Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer eden Aslan, şimdi de genç kaleci Berke Özer'i bitirmek istiyor.

BERKE CİMBOM'U İSTİYOR

Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Berke Özer, Galatasaray'da görev almak isteğini Sarı-Kırmızılı yönetime bildirdi. Bu transferde eski takım arkadaşı Ahmed Kutucu'nun da etkili olduğu ve Berke ile konuştuğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Berke, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli takımı sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Bu durum Berke'nin Galatasaray'a transferini de ciddi şekilde doğruladı.