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Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.02.2025 15:16
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Ara transfer döneminde Eyüpspor'un yıldız ismi Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar bu kez de kancayı Berke Özer'e taktı. Genç kaleci Galatasaray yönetimine gelmek isteğini belirterek yeşil ışık yaktı.

Berke Özer gemileri yaktı! Adım adım Galatasaray'a gidiyor...
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Galatasaray'da sezon sonu Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile yollar ayrılıyor. Yönetim şimdiden tecrübeli ismin yerini doldurmak için düğmeye bastı. Daha önce de Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer eden Aslan, şimdi de genç kaleci Berke Özer'i bitirmek istiyor.

BERKE CİMBOM'U İSTİYOR

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Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Berke Özer, Galatasaray'da görev almak isteğini Sarı-Kırmızılı yönetime bildirdi. Bu transferde eski takım arkadaşı Ahmed Kutucu'nun da etkili olduğu ve Berke ile konuştuğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

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Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Berke, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli takımı sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Bu durum Berke'nin Galatasaray'a transferini de ciddi şekilde doğruladı.

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Galatasaray Galatasaray

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