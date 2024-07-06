Berlin'e akın! Hollanda maçı için Türkiye'den 25 uçak seferi... Her yer kırmızı-beyaz

A Milli Futbol Takımımız bugün Berlin’de Hollanda ile tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye saatiyle 20.00'da oynanacak mücadele için Türk taraftarlar yurdun çeşitli kentlerinden akın akın uçaklarla Berlin’e gidiyor.

Gün boyu havalimanları adeta kırmızı-beyaza bürünürken,heyecan ise her saat başı artıyor.

Bugün maç saatine kadar Türkiye’den rekor sayıda 25 sefer olması veklenirken Hava Türk'te yer alan habere göre; yoğun talepler nedeniyle THY’nin 5-6 Temmuz’daki İstanbul-Berlin seferindeki gidiş bilet fiyatı 24 bin liraya da geçmişti.







