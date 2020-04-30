Berlin Kaplanı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Berlin Kaplanı konusu nedir?

Yönetmenliğini Eyvah Eyvah serisinde tanınan Hakan Algül'ün yaptığını Berlin Kaplanı bu akşam seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu Berlin Kaplanı filminin senaryosunu ise Ata Demirer yazdı. Peki Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncular kimler? Berlin Kaplanı nerede çekildi?
Berlin Kaplanı’ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya’da çekilmiştir.
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Nihal Yalçın — Elvan
Özlem Türkad — Pakize
Tim Seyfi — Ayhan'ın sponsoru ve Kebapçı Hacı
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebasi — Rüzgar
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