Berlin Kaplanı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Berlin Kaplanı konusu nedir?

Yönetmenliğini Eyvah Eyvah serisinde tanınan Hakan Algül'ün yaptığını Berlin Kaplanı bu akşam seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu Berlin Kaplanı filminin senaryosunu ise Ata Demirer yazdı. Peki Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncular kimler? Berlin Kaplanı nerede çekildi?

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı’ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya’da çekilmiştir.

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Nihal Yalçın — Elvan

Özlem Türkad — Pakize

Tim Seyfi — Ayhan'ın sponsoru ve Kebapçı Hacı

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebasi — Rüzgar

