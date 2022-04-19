Berlin Kaplanı filmi, 19 Nisan 2022 Salı günü bir kez daha televizyonda gösterilecek. 27 Ocak 2012 tarihinde vizyona giren film televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak edildi. Vatandaşlar Berlin Kaplanı konusu nedir? Berlin Kaplanı filminin oyuncuları kimler? Film nerede, ne zaman çekildi? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Filme dair bilgiler haberimizde.

BERLİN KAPLANI KONUSU NEDİR?

Berlin Kaplanı filminin konusu şu şekildedir:

Ayhan Kaplan, Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tim Seyfi — Ahmet KK

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı— Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

BERLİN KAPLANI NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı'nın rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümünün ise Antalya’da çekildiği biliniyor.

