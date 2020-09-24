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Berna Gözbaşı: Bayram hocaya güveniyoruz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Bayram Bektaş ve futbolcu kadrosuna güvendiklerini söyledi.

Berna Gözbaşı: Bayram hocaya güveniyoruz

Alanyaspor maçında sahaya sürdüğü kadro ve oyun anlayışı ile ilgili taraftarların yoğun tepkisini çeken Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'a, Başkan Berna Gözbaşı destek verdi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Başkan Gözbaşı, "Alanyaspor'un hakkını verelim. Oturmuş, güçlü takım. Ama biz de eksiklerimize rağmen çok iyi mücadele ettik. Kadromuza ve Bayram hocaya güveniyoruz. Antrenmanlar keyifli geçiyor. Geçen sezondan çok farklıyız, önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağız" dedi.

Berna Gözbaşı, transfer yapmayı planladıklarını da söyleyerek, "Tüm takımlar gibi bizim de eksiklerimiz var ve harcama limitimize, kısıtlı bütçemize rağmen, bunları gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Aldığımız bütün yeni transferlerin bonservisleri bizdedir. Kiralık oyuncu almadık" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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