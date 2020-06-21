Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Süper Lig'in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazanılan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Önlerinde 6 final maçı olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşısında karşısında galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.
(DHA)
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