Berna Gözbaşı: Pes etmedik, asla etmeyeceğiz

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Denizlispor maçı sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, "Ligin ikinci yarısı başladığında tüm tahminler ilk yarıda ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlara bakarak Hes Kablo Kayserispor’un düşeceği yolundaydı. Muhteşem stadından, her türlü imkana sahip tesislere; ekonomiye, sanayiye, tutkun ve vefalı büyük taraftara sahip Kayserispor'umuzu içine düştüğü ve kronikleşen sorundan kurtarmak için gece gündüz çalıştık. Bu aşamada ciddi maddi katkının yanında, yabancı futbolculardan hayatımda ilk kez duyduğum ve sürekli tekrarlanan “My head is gone” (kafam burada değil) ifadelerini değiştirmek için de büyük mücadele verdik ve kurduğumuz diyaloglarla buradan umudunu kesmiş futbolculardan, kenetlenen futbolcu topluluğu oluşturmayı başardık. Ara transferde, teknik direktör değişikliği ve hem maddi açıdan, hem de akıllı transferlerle ilk yarının çok ötesinde bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Bu takım henüz oturma aşamasında, ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağımıza inancım tam" dedi.