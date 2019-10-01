Berna Laçin'den elektrik zammına tepki!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2 ay önce elektrik ücretlerine 14,98 oranında zam yaparak vatandaşlardan tepki toplamıştı. Bir zam haberi de dün akşam saatlerinde geldi. EPDK dün akşam saatlerinde “1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır” açıklamasıyla elektriğe gelen yeni zammı duyurmuştu. Elektrik ücretlerine yapılan bu zammın ardından bir çok insan gibi sanatçı Berna Laçin de isyan etti.

“HADİ EKONOMİSTLER BİR HESAP EDİVERSİN”

Sosyal medya sayfasından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Berna Laçin, “Son 3 aydır (31 Temmuz , 31 Ağustos ve bugün ) üst üste yüzde 15 zam geldi elektriğe! 3 kere yüzde 15 zam toplam yüzde kaç eder hadi ekonomistler bir hesap ediversin?” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin paylaşımlarına şu şekilde devam etti “Yüzde 15 değil pardon 14.9. 3 kere 14.9, yüzde 50 zam demek 3 ayda (küsüratı attım hadi hatta 52’ye yakın da) Yüzde 50 zammı olur be 3 ayda o ne pes!” yorumunu yaptı.



