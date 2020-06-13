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Bernard Mensah'tan mağlubiyet yorumu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 13.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi.

Bernard Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve 1-0 önde olmasına rağmen sahadan 2-1 yenilgi ile ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı kırmızılı takımın tek golünü atan Bernard Mensah, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Fenerbahçe maçının 59. dakikasında takımının tek golünü atan Bernard Mensah, maç sonrasında "Maça iyi başladık. Rakibin de 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Golü de bulduk. İkinci golü bulacak pozisyonları da yakaladık ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin iyi ayakları vardı ve bunlara fırsat verdik. Son 5 dakikada elimizden maç gitti. Üzgünüz" dedi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fenerle şaka olmaz bu böyle biline
@hkapici_1975 hadi iyisin kümede kalıyon yine fenevle şaka olmazmış ahkanın kayseriyi zor yendin zaten puha
küme düşeceğiniz için bende üzgünüm
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