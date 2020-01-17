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  4. Berrak Tüzünataç: Evde çıplak gezmek gibi bir hobim yok

Berrak Tüzünataç: Evde çıplak gezmek gibi bir hobim yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

HEM hikâyesini yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Biz Böyleyiz” filmiyle seyirci karşısına çıkan Berrak Tüzünataç, YouTube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, evinde çıplak dolaştığı ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerine yanıt verdi:

“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.” İbrahim Selim’in “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını veren Tüzünataç, “Hiç estetiğin var mı?” diye sorulunca da göğüslerini göstererek “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” dedi.

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