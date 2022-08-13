Bertrand Traore kimdir, aslen nereli? Başakşehir'e transfer olacağı söylenen Bertrand Traore kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilen Bertrand Traore'nin hayatı sorgulanıyor. Futbola 2009 yılında başlayan isim ilk maçına Ekvator Ginesi karşısında çıkmıştı. Peki Bertrand Traore kimdir?

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

Bertrand Isidore Traoré 6 Eylül 1995 tarihinde Burkina Faso'da dünyaya gelmiştir ve 26 yaşındadır. Futbola 2009 yılında Auxerre altyapısında başlangıç yapmış olan Traoré henüz 15 yaşındayken, ilk millî maçına Ekvator Ginesi karşısında dostluk maçında çıkmıştır. 2013 senesinde, Traoré Chelsea ile dört buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.

Sonrasında 2013 Aralık ayında Chelsea'nin profesyonel takımı için yeni bir sözleşme imzalamıştır.2014 senesinde de Vitesse ile kiralık olarak sözleşme imzalayan Traore, 2015-2016 sezonunda Chelsea'de oynamaya başlamıştır. Traoré, Chelsea adına ilk maçını Makkabi Tel Aviv karşısında oynamıştır. Ünlü isim maça 77.dakikada Ruben Loftus-Cheek'in yerine oyuna girmiştir. Yer aldığı maç 4-0 galibiyet ile sonuçlanmıştır.

2017-2020 seneleri arasında Lyon'da 2020'de Aston Villa'da yer almıştır.



