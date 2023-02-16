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Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...

16.02.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan Türkiye, yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyük felaketten en çok etkilenen iller arasında Gaziantep ve Hatay da yer alıyordu. Gaziantep FK ile Hatayspor, ligden çekilmiş ve oyuncularının birçoğu takımların transfer listesine girmişti. Antalyaspor'a kiralık olarak gidecek olan Hataysporlu Bertuğ Yıldırım için ise Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.

Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle yasa boğuldu. Felaketin yaraları sarılmaya devam ederken, depremden etkilenen illerin takımları Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. İki takımın futbolcuları da sezon sonuna kadar forma giyebilecekleri kulüplerle temas kurmaya başlamıştı.

BERTUĞ, ANTALYASPOR'A GİTMİŞTİ

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Hatayspor'un santrfor oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmış ancak genç futbolcu, Antalyaspor'un yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

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Kırmızı - beyazlı takıma kiralık olarak katılan Yıldırım hakkında Fenerbahçe gerçeği ise ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Hatayspor, Bertuğ Yıldırım için sezon sonunda önceliği Fenerbahçe'ye verdi.

Sarı - lacivertlilerin, sezonun sona ermesiyle birlikte Bertuğ için bonservis pazarlığına başlayacağı kaydedildi. İki kulüp yönetiminin bu konuda sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Hatayspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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