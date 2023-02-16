Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı! Antalyaspor ile anlaşmıştı ama...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle yasa boğuldu. Felaketin yaraları sarılmaya devam ederken, depremden etkilenen illerin takımları Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. İki takımın futbolcuları da sezon sonuna kadar forma giyebilecekleri kulüplerle temas kurmaya başlamıştı.

BERTUĞ, ANTALYASPOR'A GİTMİŞTİ

Hatayspor'un santrfor oyuncusu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmış ancak genç futbolcu, Antalyaspor'un yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kırmızı - beyazlı takıma kiralık olarak katılan Yıldırım hakkında Fenerbahçe gerçeği ise ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Hatayspor, Bertuğ Yıldırım için sezon sonunda önceliği Fenerbahçe'ye verdi.

Sarı - lacivertlilerin, sezonun sona ermesiyle birlikte Bertuğ için bonservis pazarlığına başlayacağı kaydedildi. İki kulüp yönetiminin bu konuda sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Hatayspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

