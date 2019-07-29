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Beş arka kameralı Nokia 9.1 PureView geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Piyasalarda uzun zamandır eski yerini kazanmaya gayretli olan Nokia çıkaracağı yeni telefonla ses getiren bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Beş arka kameralı Nokia 9.1 PureView geliyor!

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Çok yakında beş kameralı Nokia 9.1 PureView geliyor. Sağlam kaynaklara göre yıl sonuna doğru Nokia 9.1 PureView geliyor. Yine beşli bir kamera sistemi üzerine kurulacağı belirtilen telefon, burada çok daha iyi sonuçlar sunacak deniyor. Bu konuda heyecan yaratan telefonun, gücünü Snapdragon 855 işlemciden alacağı ve 5G desteği taşıyacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Normalde planlanandan daha geç geldiği söylenen telefon, bu açıdan mükemmele yakın olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Tasarımı konusunda bilgi bulunmayan Nokia 9.1 PureView modelinin bu sefer ince çerçeveli bir yapıyı benimsemesi bekleniyor. Bunun da ön kamera için bir ekran deliği kullanılarak elde edileceği söyleniyor.

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Nokia 9.1 PureView öncesinde Nokia 9 PureView şu detaylara sahip; Kısaca hatırlamak adına telefon 5,99 inç 2,880×1,440 piksel 18.5:9 pAMOLED HDR10 ekran kullanıyor. Gücünü Snapdragon 845 işlemciden ve 6 GB RAM‘den alan telefon, grafik tarafında Adreno 630 kullanıyor. 128 GB dahili depolaması microSD üzerinden artırılabilen model, 3.320 mAh pil üzerine kuruluyor. Yukarıda da dediğimiz gibi telefonun arkasında beşli kamera sistemi yer alıyor. Bu kameraların hepsi 12 megapiksel çözünürlüğe ve F1.8 ZEISS lense sahip. Light firmasıyla ortaklaşa geliştirilen kamera sistemi, iki adet renkli (RGB), üç adet siyah beyaz sensör barındırıyor. Aynı zamanda ToF sensörüne de sahip olan telefon, her kamerasında 28 mm odak uzaklığına sahip. Burada herhangi bir geniş açı ya da telefoto zoom kamera sunulmuyor. Bunun yeni çıkacan 9.1 modeliyle değişmesi bekleniyor.

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