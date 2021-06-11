Beş dakikada 200 bin beğeni! Hande Erçel'in bikinisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinde az zamanda çok yol alan isimlerden biri oldu. Henüz 8 yıllık olan oyunculuk macerasında pek çok dizide başrol oynadı, ödüller aldı ve Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Son yıllarda rating konusunda yaşadığı talihsizliği de "Sen Çal Kapımı" dizisi sayesinde kırdı. "Sen Çal Kapımı" sayesinde yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine kavuşan oyuncu, aşkı da bu dizinin setinde buldu. Başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşıyor gibi görünüyor. Art arda reklam anlaşmaları imzalayan ünlü oyuncu, her ay da başka bir derginin kapak yıldızı oluyor. Bu ay, Vogue dergisi için verdiği pozlar ise uzun süre unutulmayacak cinsten gibi görünüyor.

Beğeni rekoru

Hande Erçel, Vogue çekimine ait bikinili fotoğraflarını paylaşınca Instagram ayağa kalktı. Sadece beş dakikada 200 binin üzerinde beğeni alan paylaşımı, yorum yağmuruna tutuldu. Büyük ihtimalle, fotoğraflar Hande Erçel'in bir beğeni rekoru kırmasını da sağlayacak.

