Beş milyonuncu Tiguan üretim hattından çıktı!

Volkswagen SUV ailesi hızla büyüyor. Tiguan, Toureg ve T-Roc gibi modellerden oluşan Volkswagen SUV ailesine şimdilerde T-Cross gibi yeni kardeşler katılıyor. Ancak yılların değiştiremediği bir gerçek var ki bu ailenin sevilen çocuğu Volkswagen Tiguan. Uzun yıllardır yani yaklaşık on iki yıldır bir türlü pabucu dama atılamayan Tiguan geçtiğimiz günlerde kariyerindeki önemli bir kilometre taşını daha evi Almanya’da geride bıraktı.
Alman otomotiv devi geçtiğimiz günlerde sembolik bir geçit töreni ile beş milyonuncu Volkswagen Tiguan’ın üretim hattından çıkmasını kutladı. Söz konusu modelin montajının Ocak ayının ortasında markanın en eski kalesi olan Wolfsburg Fabrikası’ndaki montaj hattında tamamlandığı ve şimdilerde yola çıkmaya hazır olduğu biliniyor.
2007 yılında seri üretime giren sevilen Alman kompakt SUV modeli Volkswagen Tiguan bu yıl itibariyle kariyerinde on iki yılı geride bıraktı. Günümüz seri üretim otomobillerinin 7-8 yılda bir nesil değiştirdiğini göz önüne alırsak on iki yıl bir model için pek de uzun bir süre sayılmaz. Yani bu bu durum Tiguan için de aynen geçerli. Üstelik ikinci nesil modeli yola çıkalı sadece birkaç yıl olmuşken.
O, kısa sayılabilecek bir kariyerde başarı basamaklarını üçer beşer tırmandı. On iki yıla onlarca başarı sığdırmayı başardı. 2007’de seri üretime giren modelden 2008 yılına kadar 120.000 birim üretildi. Bu yıldan sonra ise üretimi katlanarak arttı. 2015 yılında dünya genelinde 500.000 adet sattı. 2016 yılında MQB platformuna taşınarak ikinci nesle yükseltildi. Bu değişim ona fazlasıyla yaradı. 2017 yılında 700.000 birim sattı. Geçtiğimiz yıl yani 2018’de ise kendi rekorunu kırdı ve sadece bir yıl içinde 800.000 kopya sattı. Bu da onu sadece segmentinin değil markasının yıldızı haline getirdi. Şüphesiz Volkswagen onunla gurur duyuyor olmalı.
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