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Beşamel sos nasıl yapılır? Her yemeğe lezzet katan beşamel sos nerelerde kullanılır?

21.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşamel sos yemeklere ekstra lezzet katan sosların başında gelir. Fırında makarna, sebze yemekleri ve et yemekleri gibi pek çok yemekte tercih edilen bu sosun tarifi merak ediliyor. Peki Beşamel sos nasıl yapılır? İşte en kolay beşamel sos tariif!

Beşamel sos nasıl yapılır? Her yemeğe lezzet katan beşamel sos nerelerde kullanılır?

Beşamel sos hem yapımı kolay hemde malzemeleri kolay bulunan bir tariftir. Kıvamını tutturmak zor gibi gözükse de bir kaç küçük püf noktasıyla hazırlaması oldukça kolay. Peki beşamel sos yapılır? Beşamel sos malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..

BEŞAMEL SOS MALZEMELERİ

-2 yemek kaşığı tereyağ
-2 yemek kaşığı un
-2,5 su bardağı süt
-çeyrek çay kaşığı tuz
-çeyrek çay kaşığı karabiber

Beşamel sos nasıl yapılır? Her yemeğe lezzet katan beşamel sos nerelerde kullanılır?

BEŞAMEL SOS TARİFİ YAPIMI

1) Beşamel sos için tencereye tereyağını alın. Orta ateşte tereyağını yakmadan eritin.
2)Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun.
3)Un kavrulduktan sonra sütü azar azar ekleyerek çırpıcı ile karıştırın.
4)Pürüzsüz bir kıvam alınca geri kalan sütü de ekleyin.
5)Sürekli karıştırarak sos kıvam alıncaya kadar pişirin. Son olarak tuz ve karabiber ekleyin.
6)Biraz daha karıştırın ve ocaktan alın. Beşamel sos hazır, afiyet olsun.

BEŞAMEL SOS TARİFİ PÜF NOKTALARI

Beşamel sosunuz ilk etapta çok akışkan olsa da soğudukça koyulaşacaktır. Çok koyu olan beşamel sosu da süt ilavesi ile açabilirsiniz.
Dilerseniz beşamel sosu önceden hazırlayıp üzerine değecek şekilde streçleyip buzdolabında bekletebilirsiniz.

BEŞAMEL SOS NERELERDE KULLANILIR?

Beşamel Soslu Biftek
Beşamel soslu et yemekleri arasında yer alan bu tarifte dana eti ile beşamel sosu buluşturabilir ve enfes bir lezzet elde edebilirsin.

Peynirli Sufle
Peynirli sufle tarifinde beşamel sosun peynirle buluşması ortaya enfes bir lezzet çıkarır. Menünde yer verebileceğin harika bir tarif.

Fırında Makarna
Beşamel sosun en çok yakıştığı malzemelerden birisi de makarnadır. Hele ki fırında makarna tarifine ekleyeceğin beşamel sos, yemeğin hem lezzetini hem de doyuruculuğunu artırır.

Kabak Graten
Bol kıyma sosuyla hazırlanan ve fırında pişirilen bu reçeteye beşamel sos çok yakışır. Kabakla harika bir uyum sağlayan beşamel sosun lezzeti böyle sebzeli bir tarifle iyice ortaya çıkar.

Beşamel Soslu Tavuk
Tavuk etinin en kuru ve yağsız kısmı olan göğüs etini bir de beşamel sos ile denemelisin şefim. Beşamel soslu tavuk, herkesin bayılacağı bir lezzet olarak menünde yerini alabilir.

Lazanya
Beşamel sosun en çok yakıştığı tariflerden birisi de kesinlikle lazanya. Zaten beşamel sos olmadan lazanya olmayacağı için bu tarif her şefin vazgeçilmezi.

Fırında Güveç
Fırında güveç, beşamel sos ile birleştiğinde hem yapılışı kolay hem de sunumu iştah açıcı bir lezzete dönüşür.

Patates Graten
Beşamel sosla adeta şahlanan bir başka malzeme de tabii ki patatestir. Patatesin o bol nişastalı dokusu beşamel sos ile çok güzel bir uyum yakalar ve ortaya enfes bir lezzet çıkar.


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Anahtar Kelimeler:
beşamel sos tarifi sos
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