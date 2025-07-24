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Beşikatş'tan Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç! Arda Turan'lı Shakhtar Beşiktaş'ı yendi...

Beşiktaş’tan Avrupa Ligi’ne kötü başlangıç. Siyah beyazlılar Tüpraş stadyumunda karşılaştığı Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenilerek evinden mağlup ayrıldı. Kartal ikinci maç öncesi iyi bir görüntü çizmeyerek taraftarını üzdü.

Beşikatş'tan Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç! Arda Turan'lı Shakhtar Beşiktaş'ı yendi...
Burak Kavuncu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne mağlubiyetle başladı. Siyah beyazlılar iç sahada karşılaştığı rakibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenildi. Kartal bu sonuçla ikinci maçlar öncesi büyük bir avantajı kaybetti.

BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Beşikatş tan Avrupa Ligi ne kötü başlangıç! Arda Turan lı Shakhtar Beşiktaş ı yendi... 1

Maça hızlı başlayan Beşiktaş aradığı golü bulamazken, maçın henüz 7.dakikasında tehlikeli bir atak gerçekleştiren Shakhtar Donetsk, Alisson Santana ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Dakikalar 28’i gösterirken Eguinaldo’nun golü 2-0 geriye düşen siyah beyazlılar, ilk yarının sonlarına doğru 40.dakika penaltı kazandı. Penaltı da topun başına geçen Tammy Abraham topu filelere yollayarak farkı 1’e indirdi.
İkinci yarıda oyun ortada devam ederken, Shakhtar Donetsk topla biraz daha fazla oynayarak topu Beşitaş’a vermedi. 67. Dakikada Kevin’ın attığı gol ile Shakhtar 3-1 öne geçse de maçın skorunu belirleyen gol 89. Dakikada Joao Mario ile geldi. Maçın son saniyelerinde gelen bir Shaktar golü ile maç 4-2 deplasman takımı galibiyeti ile sona erdi.

ARDA TURAN’DAN BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ

Beşikatş tan Avrupa Ligi ne kötü başlangıç! Arda Turan lı Shakhtar Beşiktaş ı yendi... 2

Teknik direktör Arda Turan yeni takımı Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş’a karşı Tüpraş stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçın genelinde Beşiktaş’a karşı üstün bir performans gösteren Ukrayna ekibi maçtan galip ayrılarak evine döndü. Bir önceki turda Finlandiya’nın Ilves takımını rahat şekilde eleyen Arda Turan’ın ekibi bu turnuva için ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı.

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Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk

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UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk beşiktaş
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