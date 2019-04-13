Beşiktaş 2 - 1 Başakşehir

İkinci yarıya devrenin son anlarında bulduğu golün moraliyle başlayan Beşiktaş, Başakşehir'i kendi yarı sahasına adeta hapsetti. 52. dakikada Gökhan'ın ortasında Lens'in topukla dokunduğu topa Burak Yılmaz çok sert vurdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren isim oldu. Başakşehir'de Visca 56 ve 58. dakikalarda iki kez gole yaklaşırken, 62'de ise Dorukhan'ın kafasında Mert gole izin vermedi.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Visca'nın arka direğe ortasında bomboş kalan Robinho golü atarak Başakşehir'i 1-0 öne geçiren isim oldu. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 42'de Atiba Hutchinson'ın ceza sahasında yaptığı güzel vuruşla durumu 1-1'e getirdi. İlk yarının son atağında ise Dorukhan'ın şutuna Lens dokunamadı ve devre 1-1 sona erdi.

İlk 20 dakikanın ardından Başakşehir gol için bastırmaya başladı. 22'de Visca'nın yakın mesafeden şutunu Karius iyi çıkardı. 1 dakika sonra Attamah'ın kafasını çıkaran Karius, 24'te ise Elia'nın gole giden topunu müthiş bir kurtarışla önleyerek maçı 0-0'da tutmayı başardı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Maça Başakşehir etkili başlasa da ilk önemli pozisyonu Beşiktaş buldu. 8. dakikada kornerde kafayı vuran Vida, topu kaleci Mert'e nişanladı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş üst üste 4. maçını kazanarak puanını 53'e yükseltirken, lider Başakşehir ise 13 maç sonra yenilerek 61 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesine, geçen haftaki kadrosuyla çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği maçtaki ilk 11'i, lider Medipol Başakşehir karşısında da sahaya sürdü. Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Caner Erkin oynadı. Forvette ise yine Burak Yılmaz şans buldu.

ADRIANO YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Adriano Correia kadroda yer alamadı. Brezilyalı oyuncu, baldırındaki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı. Siyah-beyazlı ekipte bir başka sakat oyuncu Ricardo Quaresma da Medipol Başakşehir karşısında görev yapamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e ise kadroda yer vermedi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Medipol Başakşehir mücadelesine büyük ilgi gösterdi ve tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. İki takım taraftarının maç öncesi karşılıklı küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.