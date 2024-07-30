Beşiktaş 2 ismi kapının önüne koydu! Siyah-Beyazlılar'da Hasic ve Rebic'in sözleşmeleri feshedildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve Onur Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra, Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in de sözleşmelerini feshetti.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan transfer edilen Rebic, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Hırvat oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta sadece 1 gol atarken, 4 asist yaptı.

Geçen sezonu kiralık olarak Sarajevo'da geçiren Hasiç ise Beşiktaş'ta forma giydiği 13 maçta 2 gol kaydetti.

ONANA'DA GÖNDERİLEBİLİR

Beşiktaş, takımdan gönderilecek diğer oyuncular için de yoğun bir çalışma yürütüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Jean Onana için Lecce'nin devrede olduğu ve Kamerunlu oyuncu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.