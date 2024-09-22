Beşiktaş 3 puanı 90+2'de kurtardı! Siyah-Beyazlılar Arda Turan'a ilk mağlubiyetini tattırdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. 2 kez penaltı noktasının gösterildiği mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

RASHICA'DAN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmada dakikalar 20'yi gösterirken, Rashica ceza sahası yayında topu nefis kontrol etti. Döndü, vurdu ve Berke'nin sağından topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

ÖNCE KART, SONRA PENALTI

Dakikalar 63'ü gösterirken Joao Mario ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirirken Mario'yu sarı kartla cezalandırdı ancak yapılan VAR kontrolü sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

EMRE AKBABA HATA YAPMADI

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba hata yapmadı ve mücadeleye dengeyi getirdi.

HAKEM İKİNCİ KEZ PENALTI DEDİ!

Mücadelenin uzatma dakikalarında hakem, VAR'dan gelen uyarıyla ikinci kez penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Immobile durumu 2-1'e getirerek 8 maçta 8'nci golünü kaydetti.

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.