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Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'dan maçın ardından çok sert açıklama! "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye soruyoruz..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 21:58 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından Karadeniz ekibinden çok sert bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor çok sert bir açıklama yayınladı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'in kararlarını eleştiren Bordo-mavili ekip, "Oyuncumuz Bardhi'ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy'nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada belki de bugüne kadar örneğine rastlanmamış hakem rezaletiyle karşı karşıya kaldık!

Bu rezaletin arkasında başta MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olmak üzere orta hakem Arda Kardeşler ile VAR'daki Alper Çetin bulunuyordu.

Oyuncumuz Bardhi'ye yapılan penaltıyı veremeyen, pozisyonun hemen ardından yediğimiz golden önce Mendy'nin formasından çekilmesini es geçen bu güruhun; Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktığı aşikardı!

Tolga Özkalfa tarafından son derece deneyimsiz hakemlerin atandığı VAR odasında keyif çatılırken, sahada da kuralı kitaba göre değil kafasına göre uygulayan bir art niyetli VAR'dı!

Bu çıkmaz sokaktan çıkışın tek yolunun MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun istifası ardından da hakemlik müessesesinin yeniden dizayn edilmesiyle mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de soruyoruz:

Hemen hemen her hafta tekrarlanan Trabzonspor düşmanlığını daha ne kadar arkanızı dönüp seyredeceksiniz?"


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