Beşiktaş'a bir Galatasaraylı daha geliyor! Denayer ile anlaşma tamamlanmak üzere...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in stoper transferi istemesinin ardından gaza basan siyah-beyazlı yönetim listesine tanıdık bir ismi aldı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile görüşmeye başlayan Beşiktaşlı yetkililer olumlu mesafe aldı.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Denayer'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.



