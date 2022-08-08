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Beşiktaş'a bir Galatasaraylı daha geliyor! Denayer ile anlaşma tamamlanmak üzere...

08.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın gündeminde stoper transferi var. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Denayer'i listesine alan Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferini önümüzdeki günlerde noktalamayı planlıyor.

Beşiktaş'a bir Galatasaraylı daha geliyor! Denayer ile anlaşma tamamlanmak üzere...
Jason Denayer

Jason Denayer

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in stoper transferi istemesinin ardından gaza basan siyah-beyazlı yönetim listesine tanıdık bir ismi aldı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile görüşmeye başlayan Beşiktaşlı yetkililer olumlu mesafe aldı.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

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Denayer'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş denayer galatasaray
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