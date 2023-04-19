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Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti, hayal kırıklığı... Dele Alli için emeklilik iddiası

19.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu beklentilerin altında bir performans sergilerken sakatlıklardan kurtulamamıştı. İngiltereli oyuncu için ülkesinden çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti, hayal kırıklığı... Dele Alli için emeklilik iddiası
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Dele Alli transferi sezon başında dünyanın ilgisini çekmişti ancak İngiliz futbolcunun sahadaki katkısı beklenen seviyede olmadı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "bedava" olmak şartıyla dönmesine sıcak baktığı Dele Alli'nin geçtiğimiz günlerde 'yasaklı madde' kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

"KARİYERİNİ BİTİREBİLİR"

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Buna göre; Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Beşiktaş'ın, Everton'a geri gönderdiği Dele Alli sakatlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol hayatına nokta koyabilir.

"FİZİKSEL SORUNLAR..."

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Fichajes.net'e göre, Everton'ın orta saha oyuncusu Dele Alli, son ameliyatının ardından yaşadığı "fiziksel sorunlar" nedeniyle sezon sonunda emekli olmayı seçebilir. Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. Ancak bu ay kalça sakatlığı nedeniyle erken döndü.

Geçirdiği son ameliyatın iyileşmesine bağlı olarak Dele, Beşiktaş'a dönmeye istekli olabilir. Ancak ortaya çıkan fırsatlara ve iyileşmesinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak kramponlarını asabilir.

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