Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti, hayal kırıklığı... Dele Alli için emeklilik iddiası

Beşiktaş'ın Dele Alli transferi sezon başında dünyanın ilgisini çekmişti ancak İngiliz futbolcunun sahadaki katkısı beklenen seviyede olmadı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "bedava" olmak şartıyla dönmesine sıcak baktığı Dele Alli'nin geçtiğimiz günlerde 'yasaklı madde' kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkarken, 27 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

"KARİYERİNİ BİTİREBİLİR"

Buna göre; Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Beşiktaş'ın, Everton'a geri gönderdiği Dele Alli sakatlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol hayatına nokta koyabilir.

"FİZİKSEL SORUNLAR..."

Fichajes.net'e göre, Everton'ın orta saha oyuncusu Dele Alli, son ameliyatının ardından yaşadığı "fiziksel sorunlar" nedeniyle sezon sonunda emekli olmayı seçebilir. Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. Ancak bu ay kalça sakatlığı nedeniyle erken döndü.

Geçirdiği son ameliyatın iyileşmesine bağlı olarak Dele, Beşiktaş'a dönmeye istekli olabilir. Ancak ortaya çıkan fırsatlara ve iyileşmesinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak kramponlarını asabilir.

