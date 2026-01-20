Beşiktaş'a dev gelir! Kartal Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışından kasasını fena dolduracak...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ransfer döneminde takımdan ayrılacak isimler konusunda temposunu arttırırken, ekonomik anlamda da önemli bir gelir sahibi oluyor. Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı Abraham, Rafa Silva ve Demir Ege'nin satışlarıyla yeni transferler için kaynak sağlamayı amaçlıyor.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ! YABANCI SAYISI 7'YE DÜŞTÜ...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'nın ortak kararıyla devre arasında Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok, Gabriel Paulista ve Elan Ricardo ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takım böylelikle yabancı sayısını 9'a indirdi.

KARTAL PARA BASACAK! 35 MİLYON EURO...

Öe yandan bir süredir takımdan ayrı çalışmalarına devam eden ve Benfica'ya transferi artık an meselesi olan Rafa Silva'nın da 7.5 mlyon euroya satılması bekleniyor.

Kara kartal'ın sezon başında İtalya'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham için de İngiliz ekibi Aston Villa'nın 17.5 milyon euro teklif ettiği, siyah-beyazlıların ise 20 milyon euroda ısrarcı olduğu öğrenildi. Abraham transferinde farkın çok azaldığı ve transferin çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Demir Ege Tıknaz'ın da Portekiz ekibi Braga'ya 7 milyon euro bonservis, 500 bin euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay ile satıldığı ve oyuncunun bugün Portekiz'e gittiği öğrenildi.

YABANCI SAYISI 7'YE DÜŞECEK...

Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın takımdan ayrılmasının ardından, Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısının 7'ye düşmesi bekleniyor...

Tiago Djaló

Felix Uduokhai

Wilfred Ndidi

Jota Silva

Vaclav Cerny

Milot Rashica

El Bilal Touré