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Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kara Kartal’ın alt yapısına getirilen antrenör Sead Halilagic, ilk transferini gerçekleştirdi.

Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

Kara Kartal’ın alt yapısına getirilen antrenör Sead Halilagic, ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah- Beyazlılar, isveç vatandaşı Filistinli futbolcu Bader Aburamadan’ı alt yapısına kazandırdı. 15 yaşındaki yıldız adayının, Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulu’ndan Yılmaz Canpolat’ın önerisiyle alındığı belirtildi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sead Halilagic Bader Aburamadan Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
flaş flaş diye haber yapıyorsunda milleti salak yerine koymaya utanmıyormusun editör, uygulamayı siliyorum şimdi. ergen mi çocuk mu mal
tam bir yıldız tipi var !
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