Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!

Kara Kartal’ın alt yapısına getirilen antrenör Sead Halilagic, ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah- Beyazlılar, isveç vatandaşı Filistinli futbolcu Bader Aburamadan’ı alt yapısına kazandırdı. 15 yaşındaki yıldız adayının, Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulu’ndan Yılmaz Canpolat’ın önerisiyle alındığı belirtildi. (FANATİK)
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