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  4. Beşiktaş'a haber yollayan Cenk Tosun imza atmaya gidiyor! Bavullarını bile topladı...

Beşiktaş'a haber yollayan Cenk Tosun imza atmaya gidiyor! Bavullarını bile topladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 14:34
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Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Cenk Tosun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile görüşmelerini sürdüren Cenk Tosun'un her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'a haber yollayan Cenk Tosun imza atmaya gidiyor! Bavullarını bile topladı...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katıp 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. İstediği forma şansını Fenerbahçe'de bulamayan Cenk Tosun sürpriz bir ekibe imza atıyor.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLADI

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Cenk Tosun'a Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşma sağladı. Oturma izni konusunda prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Cenk Tosun, valizlerini topladı.

BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERMİŞTİ

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Beşiktaş'a geri dönmek için başkan Serdal Adalı'ya haber yollayan Cenk Tosun, siyah-beyazlılardan olumsuz cevap alınca Urawa Red Diamonds ile el sıkıştı.

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