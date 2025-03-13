Beşiktaş'a haber yollayan Cenk Tosun imza atmaya gidiyor! Bavullarını bile topladı...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katıp 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. İstediği forma şansını Fenerbahçe'de bulamayan Cenk Tosun sürpriz bir ekibe imza atıyor.
Cenk Tosun'a Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşma sağladı. Oturma izni konusunda prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Cenk Tosun, valizlerini topladı.
Beşiktaş'a geri dönmek için başkan Serdal Adalı'ya haber yollayan Cenk Tosun, siyah-beyazlılardan olumsuz cevap alınca Urawa Red Diamonds ile el sıkıştı.
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