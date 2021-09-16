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Beşiktaş'a kötü haber! Welinton sakatlandı

16.09.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Borussia Dortmund maçında savunma oyuncusu Welinton sakatlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a kötü haber! Welinton sakatlandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında sakatlanan Welinton için resmi sitesinden açıklama bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

10 GÜN YOK

Brezilyalı stoperin 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALTERNATİF İSİMLER

Vida'nın da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın stoperde alternatifleri Montero, Necip ve Mehmet Topal olarak gözüküyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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