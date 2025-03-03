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Beşiktaş'a Ole Gunnar Solskjaer etkisi! 2015'den beri bir ilk... İnanılmazı başardı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
03.03.2025 16:39
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Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından küllerinden doğdu. Son 6 resmi maçını da kazanan siyah-beyazlılarda Solskjaer, harika bir başarıya imza attı.

Beşiktaş'a Ole Gunnar Solskjaer etkisi! 2015'den beri bir ilk... İnanılmazı başardı

le Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı bir başka. Siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcının gelişinin ardından küllerinden doğdu. Son 6 resmi maçından da galibiyet alan Solskjaer, inanılmazı başardı.

BEŞİKTAŞ ONUNLA KÜLLERİNDEN DOĞDU

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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve dibi gören Beşiktaş, başkanlığa Serdal Adalı'nın gelişi, ardından teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi takımı küllerinden doğurdu. Takıma kazanma alışkanlığı kazandıran Solskjaer, istatistikleri altüst etti.

BILIC'İ GEÇTİ

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Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, 2015'teki Slaven Bilic'in Beşiktaş'ından bu yana ilk kez yabancı bir teknik direktör ile dört maçlık seri yakaladı. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21. haftadan bu yana Süper Lig'de rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktaş oldu. Şu ana kadar Beşiktaş'ın başında 9 resmi maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 52 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, bu sonuçlarla maç başına 2.44 puan ortalaması yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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