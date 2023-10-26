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Beşiktaş'a PFDK'dan milyonluk ceza! Galatasaray derbisinde yaşananlar sonrası 1 milyon 64 bin TL...

26.10.2023 21:59 | Son Güncelleme:
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PFDK, Beşiktaş'a Galatasaray maçındaki tribün olayları ve maç sonu açıklamaları nedeniyle toplam 1 milyon 64 bin TL para cezası verdi. Galatasaray'da ise Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti verirken, kulübe de 150 bin tl para cezası verdi. İşte detaylar...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. PFDK'dan yapılan açıklamada Beşiktaş Kulübü'ne Galatasaray maçındaki tribün olayları ve maç sonu açıklamaları nedeniyle ceza verdi.

1 MİLYON 64 BİN TL CEZA...

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Beşiktaş Kulübü'ne Galatasaray derbisindeki tribün olayları sebebiyle toplam 1 milyon 64 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle 200 bin TL para cezası aldı.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ENGİN BALTACI'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

ERDEN TİMUR'A 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

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PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a "bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle" 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

KULÜBE 150 BİN TL CEZA

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Öte yandan, Galatasaray Kulübü'nde yayın talimatına uyulmadığı için 150 bin TL ceza verildi.

PFDK, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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