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Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber

13.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in en değerli futbolcusu konumunda olan Miralem Pjanic, transfer döneminin son saatlerinde Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. Boşnak yıldız, Fransız basınına açıklamalarda bulunurken, haziran ayında Barcelona ile görüşeceklerini belirtti.

Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Miralem Pjanic, transfer sürecinin perde arkasını ve ayrılık tarihini açıkladı. Fransız medyasından Canal Plus'a konuşan Boşnak oyuncu, kariyer planını açıkladı.

İşte Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona'da kalacaktım. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.

Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz."

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Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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