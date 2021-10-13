Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Miralem Pjanic, transfer sürecinin perde arkasını ve ayrılık tarihini açıkladı. Fransız medyasından Canal Plus'a konuşan Boşnak oyuncu, kariyer planını açıkladı.

İşte Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

"Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona'da kalacaktım. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti.

Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz."

