Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor! Hatayspor'a sudan ucuz paraya imza atıyor...

Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi sona erdi. Hem saha içi hem de saha dışında sergilediği hareketlerden dolayı kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Hatayspor ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş yönetimi, Aboubakar ile anlaşma sağlayarak bu sezonki alacaklarının yarısını taksitle ödeme konusunda el sıkıştı. Sözleşmesi feshedilecek oyuncunun Hatayspor'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'tan 3 milyon Euro'dan fazla kazanan Aboubakar'ın Hatayspor'a yalnızca 1 milyon Euro'ya gidecek olması sosyal medyada gündeme oturdu.