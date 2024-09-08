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Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor! Hatayspor'a sudan ucuz paraya imza atıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.09.2024 09:12
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Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Aboubakar takımdan ayrılıyor. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Kamerunlu yıldız oyuncu, Hatayspor'un yolunu tutuyor. Siyah-beyazlılarda lig kadrosuna dahil edilmeyen Aboubakar'ın sözleşmesinin kısa süre içinde feshedileceği aktarılırken, Hatayspor'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor! Hatayspor'a sudan ucuz paraya imza atıyor...
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi sona erdi. Hem saha içi hem de saha dışında sergilediği hareketlerden dolayı kadroda düşünülmeyen Aboubakar, Hatayspor ile anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

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Beşiktaş yönetimi, Aboubakar ile anlaşma sağlayarak bu sezonki alacaklarının yarısını taksitle ödeme konusunda el sıkıştı. Sözleşmesi feshedilecek oyuncunun Hatayspor'a transferine kesin gözüyle bakılıyor.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

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Beşiktaş'tan 3 milyon Euro'dan fazla kazanan Aboubakar'ın Hatayspor'a yalnızca 1 milyon Euro'ya gidecek olması sosyal medyada gündeme oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor aboubakar beşiktaş
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