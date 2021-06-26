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Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti

26.06.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için mesaj yayımladı

Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç'un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Ali Koç Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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