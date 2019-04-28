Beşiktaş - Ankaragücü maçında futbolcular ve taraftarlar çocuk istismarına tepki için hareketsiz kaldılar

Beşiktaş tribünleri çocuk istismarına kayıtsız kalmadı. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının başlamasının ardından 1 dakika boyunca tribünde sessiz kalarak, çocuk istismarına tepkisini ortaya koydu.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in düdüğünün ardından oyunun başlama vuruşunu yapan Dever Akeem Orgill, topu Ante Kulusic'e attı. Kulusic, ayağındaki topu tutarken, iki takımın oyuncuları bir dakika topa dokunmayarak hareketsiz kaldı. Bir dakikalık sessiz duruşun ardından oyuna devam edildi.

Maç öncesi sosyal medyada organize olan siyah-beyazlıların yanı sıra MKE Ankaragücü taraftarları da tribünlerde bir dakika sessiz kalarak protestoya destek verdi.

Her iki takımın taraftaları, maç öncesi ve sessiz protesto sırasında tezahüratlarla cinsel istismar ve çocuk istismarı olaylarına tepkilerini gösterdi.

Bu arada saha kenarındaki ve tribünlerdeki reklam panolarında da "Uyuma Çocuklara Sahip Çık" yazısı yer aldı.





