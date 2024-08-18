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Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti! Neler oldu neler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.08.2024 22:10
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Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio ile golü buldu. Bu gol, Antalyaspor tarihine geçti. Akdeniz ekibinin bu golü sonrası İtalyan golcü Immobile sahneye çıktı ve attığı peş peşe gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti! Neler oldu neler...
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanının henüz başında 1-0 öne geçti. Müthiş başlayan zorlu mücadelede Immobile sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

23. SANİYEDE GOLÜ BULDULAR

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Antalyaspor, maçın 23. saniyesinde Beşiktaş savunmasının büyük hatasını değerlendirdi. Topla buluşan Braian Samudio, takımını 1-0 öne geçirdi.

TARİHE GEÇEN GOL

Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.

BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERDİ!

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Antalyaspor'un bu golü sonrası baskını hemen arttıran Beşiktaş skoru 14. dakikada eşitledi. Ciro Immobile'nin Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu. Bu golden kısa bir süre sonra yine sahneye çıkan Immobile 23. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Ciro Immobile beşiktaş
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