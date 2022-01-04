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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Kupa finali ne zaman?

04.01.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Süper Kupa finali tarihi!

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Kupa finali ne zaman?

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş olan Antalyaspor, Beşiktaş'ın ligde de şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte TFF Süper Kupa finalini oynamaya hak kazandı. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki mücadelenin detayları, taraftarlar başta olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. 5 Ocak 2022 Çarşamba gününde Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak.

Antalyaspor ile oynanacak olan bu karşılaşma, Önder Karaveli için de ayrı bir önem taşımakta. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından geçici olarak göreve gelen Karaveli, ilk planda görüşülen teknik direktörlerin Beşiktaş'ı reddetmesi ve bu süreçte takımı toparlamasıyla beraber sezon sonuna kadar kalıcı olmayı başarmak üzere.

Beşiktaş'ın başındayken çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış olan Önder Karaveli, Türkiye Kupası'nda da Altay'ı yenmesinin ardından siyah beyaz takımın son 16 turuna kalmasını sağlamış oldu. Karaveli, eğer bu maçta da kupayı kazanırsa kariyerinde önemli bir zirve yapmış olacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İlgiyle takip edilen karşılaşma, ATV'de naklen şekilde yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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