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Beşiktaş Atakan Üner'i transfer ediyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Atakan Üner transferinde mutlu sona ulaştı. Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Ahmet Nur Çebi'nin transferde, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak kulüp olarak anlayış gösterilmesini istediği iddia edildi. Bunun üzerine Özkan'ın, bonservis bedelini 250 bin Euro daha düşürerek 150 bin Euro olarak güncellediği bildirildi. Atakan, Ümit Milli Takım'da 5 kez, U18 ve U16 milli takımlarında 3'er kez milli takımlarında 3'er kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Beşiktaş Atakan Üner'i transfer ediyor

TFF 1. Lig ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu, Beşiktaş'ın talip olduğu sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'in bonservis ücretinde ciddi bir indirime gitti. Siyah-beyazlılardan ilk etapta 500 bin, daha sonra 400 bin Euro talep eden İzmir ekibi, son olarak rakamı 150 bin Euro seviyesine kadar indirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak kulüp olarak mali darboğazdan çıkmak için bağış kampanya düzenlediklerini hatırlattığı, Atakan transferi konusunda anlayış gösterilmesini istediği iddia edildi.

Bu konuşma üzerine Altınordu Başkanı Özkan'ın bonservis ücretini 250 bin Euro daha düşürerek 150 bin Euro olarak güncellediği bildirildi. İki kulüp arasında ödeme şartları konusunda görüşmeler sürerken, Altınordu oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay talep etti. Kırmızı-lacivertlilerin 2018'de Yukatel Denizlispor'dan 4 yıllığına transfer ettiği 21 yaşındaki Atakan, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı.

Atakan, Ümit Milli Takım'da 5 kez, U18 ve U16 milli takımlarında 3'er kez ay-yıldızlı formayı terletti. Altınordu, daha önce Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe gibi parlattığı birçok futbolcuyu Süper Lig ve Avrupa'ya yollamıştı.

(DHA)

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