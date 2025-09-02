Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Arroyo Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer oldu

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Brezilya ekibi, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Brezilya ekibi, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları:

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."