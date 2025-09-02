SPOR

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Arroyo Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer oldu

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Keny Arroyo'nun Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer olduğu resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Ufuk Dağ
Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Brezilya ekibi, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Brezilya ekibi, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları:

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."

Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş
