Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş'tan Adebayor ve Visca bombası! Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Alvaro Negredo ve Vagner Love’un etkisiz performansı nedeniyle önceliği forvet hattına veren ve bu doğrultuda ilk adımı Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba ile anlaşarak atan Kara Kartal, ikinci takviyeyi de yurt içinden yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor’u listesine alan Beşiktaş, Togolu golcünün şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, yine Başakşehir’in yıldızı ve Süper Lig’in asist kralı Edin Visca’ya da gözünü dikti. Boşnak futbolcunun da maliyetini araştıran Beşiktaş, bu isimler için Başakşehir'in kapısını çaldı.
TAKAS ARTI PARA TEKLİFİ
Yıldız futbolculara talip olduklarını belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, Başakşehir’e hem takasta oyuncu verebileceğini hem de bir miktar bonservis bedeli ödeyebileceğini iletti. Turuncu-Lacivertli ekibin, en kısa zamanda Beşiktaş’a geri dönüş yapacağı öğrenildi. (Fanatik)
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