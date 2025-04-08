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Beşiktaş, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.04.2025 17:56
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Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı!

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar.

HAZIRLIKLARA DEVAM

Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından perşembe günü saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş
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