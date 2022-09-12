BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Başakşehir maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Kemal Yılmaz, dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

