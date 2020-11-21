Beşiktaş - Başakşehir maçı İlk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Maç öncesinde Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef De Souza, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

